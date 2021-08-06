1.益安(6499)：H1每股盈餘35.73元，激勵今跳空鎖漲停，登1個月高。

2.錸德(2349)：攜手美商合攻儲存通路利多發酵，帶動股價連拉2根漲停，今仍有約3萬張買單排隊。

3.聚和(6509)：電動車電池概念股人氣夯，下半年拉貨強勁，獲利可期，早盤放量勁揚4%，站穩月線及60元。

4.瑞軒(2489)：H1基本每股盈餘7元，早盤價量俱揚走升5%，收復月線。

5.嘉彰(4942)：H1每股盈餘3.56元，早盤快攻漲停，一舉收復50元、五日線及月線。

6.台耀(4746)：H1每股盈餘16.7元，晨盤放量觸頂，挺進70元及月線。

7.永豐餘(1907)：近日獲外資偏多操作，早盤無懼大盤急殺，逆勢走揚2%，有守5日線。

8.應廣(6716)：MCU好夯，Q2獲利攀新高，H1賺贏去年全年，早盤逆勢漲逾3%。

9.鈺太(6679)：下半年營運樂觀會更強，股價強漲逾7%。

10.建新國際(8367)：7月營收年增55.88%，晨盤翻紅上揚近5.5%。

11.四維航(5608)：7月營收年增1倍，早盤力闖54.1元漲停，重返5日線。

12.慧洋-KY(2637)：樂觀營運持續走揚，前7月每股稅前賺4.16元，股價走揚漲逾8.5%。

13.燁興(2007)：獲利亮，外資再度轉買超挺，晨盤翻紅衝漲逾6%。

14.亞聚(1308)：上月營收年增9成，早盤穩步上漲近3%。

15.健椿(4561)：H1每股賺1.22元，早盤放量漲逾5%。

16.麗臺(2465)：顯卡助威，連2季獲利倍增，早盤跳空漲停，10日線、月線、季線全拿下。

17.東森(2614)：轉投資有成，H1獲利翻倍，早盤觸及漲停。

18.明揚(8420)：7月營收年增98%，Q3產能預定額滿，早盤拉出第2根漲停。

19.立萬利(3054)：今起祭庫藏股，早盤拉出第4根漲停，不斷寫新高。

20.群電(6412)：Q3本業獲利戰新高、H2賺贏H1，基本面加持，早盤逆勢上攻3%。

21.瀚荃(8103)：Q3、全年訂單俏、營運向上，股價跟隨業績，攻高4%。

22.太子(2511)：原物料大漲墊高成本，房價未受疫情影響，量價齊揚大漲3%，創下近3個月高點。

23.裕隆(2201)：上半年賺23億、EPS跳增至2.35元，開盤後勁揚3%，站穩所有短均。

24.鴻海(2317)：以25.2億拿下旺宏6吋廠，市場冷反應，早盤開低於110元上方狹盤。

25.益航(2601)：海運為營運補氣，外資昨日回補買超480張，觸底反彈半根漲停板。