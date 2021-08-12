1.云辰(2390)：高端力拚開打60萬劑，大股東受惠，逆揚走高2%。

2.南電(8046)：基本面成靠山，股價回檔至385元附近穩住，今早反彈逾1%，蓄勢抬回4字頭。

3.閎康(3587)：Q2獲利創新高，7月營收寫次高，外資態度偏多，今早反轉向上回到142元。

4.台泥(1101)：遇台股亂流，今日除息走跌逾1%，窘迫貼息。

5.宏旭-KY(2243)：業績題材持續發酵，今早再度漲停。

6.怡利電(2497)：車用晶片短缺高峰已過，客戶開始拉貨，股價回檔幅度已深，早盤大彈5%。

7.富邦媒(8454)：喜入MSCI標準指數成分股，多方歡呼走高，2000元大關就在眼前。

8.生華科(6492)：新藥納CDE計畫，目標全球首款新冠口服藥，晨盤聞訊亮燈漲停，收復140元。

9.玉晶光(3406)：半年報獲利腰斬，EPS為3.56元，早盤重摔7%，寫近3個月低點。

10.GIS-KY(6456)：Q2獲利暴衝，每股賺4.04元，晨盤一度亮燈漲停，挺進月線與半年線。

11.華紙(1905)：7月營收寫近3年同期高點，前7月營收年增23.09％，激勵早盤放量大漲半根停板，彈回五日線。

12.士紙(1903)：7月營收雙升，前7月營收創近7年同期高點，早盤彈漲2%，觸及半年線。

13.華新(1605)：7月營收創同期次高，月營收連6升，早盤彈漲逾1%。

14.大同(2371)：Q2轉盈且本業終結4季度虧損，激勵早盤漲逾3%、收復周線失土。

15.華碩(2357)：H1賺近3股本，惟利多不敵大盤走弱，早盤小跌。

16.樺漢(6414)：H1每股賺5.2元，結盟聯發科、威盛攻AIoT，早盤漲逾2%、挑戰周線。

17.佳世達(2352)：H1每股賺3.01元，外資昨賣超縮手，早盤漲逾4%，站回3字頭。

18.愛普(6531)：接單滿載助力營運，加入OpenCAPI聯盟，加速3D IC創新，早盤上揚漲近4%。

19.安格(6684)：外資買超，惟蜜月行情僅1日，股價下滑跌近1成。

20.信驊(5274)：上半年每股大賺16元，今年獲利再拚新高，早盤強漲逾5%。

21.長榮航(2618)：美國線運價調漲25%，股價上漲逾2.5%。

22.高興昌(2008)：外資再度轉買超，原物料和美國基建題材，晨盤強漲近5%。

23.至上(8112)：H1每股盈餘3.63元，早盤力衝反彈，漲近5%。

24.致新(8081)：傳統旺季效應仍在，法人估Q3營收季增7.1%-11.3%，股價高漲逾7%。

25.同欣電(6271)：電動車題材續給力，晨盤挾量衝漲逾6.5%。