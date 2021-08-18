《辣媽的祕密》描繪潛藏在美艷名模美麗外貌下的最毒婦人心。（台北電影節提供）

《墜愛少女》描寫成長於回教家庭的女孩身上發生的悲劇。（台北電影節提供）

《瞞天過界》表現以巴衝突下，父親如何穿越險阻與家人團聚的過程。（台北電影節提供）

2021台北電影節將於9月23日至10月9日展開，單場早鳥票將於9月13日中午十二點在OPENTIX兩廳院文化生活開賣，台北電影節今日公布「當代精選」新一波片單，網羅坎城、威尼斯、釜山、多倫多等影展近一年來展映的精彩影片，來自世界各地的多元故事題材輪番上演。

其中提名金球獎喜劇類影后的《瘋狂亞洲富豪》吳恬敏，在今年日舞影展競賽片《甘單歐吉桑》（I Was a Simple Man）中化身為年邁男主角的亡妻鬼魂，轉換銀幕形象的演出細膩動人，受台灣新電影滋養的導演更將夏威夷土地的魔力貫注於作品中；金球獎電視影集最佳男主角蓋布瑞．拜恩（Gabriel Byrne）在新片《大眾情人之死》（Death of a Ladies Man）中扮演癌末父親，墜入奇幻生物與現實生活交錯的空間中，笑淚交織的情節透過大銀幕感動台灣觀眾。選片人蘇逸華強調，這些作品在通俗普世的故事底下，其實蘊含對於族群、社會、家庭的深刻省思，不但在國際引起共鳴，其多元的敘事手法和表現形式更值得創作者借鏡。

台北電影節除推介首執導筒一鳴驚人的新銳，亦精選於國際影展掀起話題的優秀作品。今年獲選美國日舞影展競賽片的《甘單歐吉桑》，由出身夏威夷的克里斯多福．馬科托．約基（Christopher Makoto YOGI）執導，素人演員擔任男主角，動人劇本吸引好萊塢台裔女星吳恬敏跨刀演出男主角過世亡妻的鬼魂，除有轉換形象的張力演出，兩人在片中的交流也令人動容。約基導演透露，自己受到楊德昌《一一》和侯孝賢《千禧曼波》等台灣新電影影響，直言這些作品讓他體會到可以「製作本土化的作品，而土地本身會為故事注入魔力。」有感歷史變遷快速的他，希望透過電影，發掘家鄉夏威夷的島嶼傳說與靈性之美。

由《曾經。愛是唯一》及《愛在他鄉》團隊製作的《大眾情人之死》，以加拿大傳奇歌手李歐納柯恩（Leonard Cohen）經典名曲為題，打造動人愛情、親情故事，由HBO影集《治療中，請勿打擾》獲金球獎電視影集最佳男主角的蓋布瑞．拜恩主演，故事描述主角面對第二任妻子偷吃小鮮肉，女兒交新男友、兒子宣佈出櫃的連串消息，自己還被診斷罹患腦癌末期，逃回老家的他，該如何找到苦短人生的意義？電影結合奇幻色彩，片中更有不少影史經典人物在主角幻想世界中「客串」現身，多首李歐納柯恩名曲流露男主角浪子回頭的真摯情感，獲爛番茄網站100％滿分推薦。

除上述電影外，今年影展選映來自不同族群與年齡層的女性故事：獲選坎城影展影評人週的《無懼之地》（Beasts），以在牧場工作的女性為主角，將動物與人的關係作為女性遭受男性特權暴力的無助隱喻，寫實體現對社會的諷刺；《辣媽的祕密》（La Verónica）以眾人簇擁的名模暨球星之妻為主角，從一起重啟調查的命案做為開端，描繪潛藏在她美麗外貌下的最毒婦人心，宛如紙醉金迷的智利版《血觀音》，女主角更挑戰全片正面特寫的高難度演出；文溫德斯參與監製的《墜愛少女》（Souad），描寫成長於回教家庭的女孩，私下在網路上搔首弄姿，並和陌生男子祕密交往，某日悲劇發生，女孩的妹妹決定循著姊姊遺留的線索，踏上尋找真相的路程。

獲威尼斯影展威尼斯日歐洲電影獎的《美麗疾境》（Oasis），獲影評盛讚如《過於寂靜的喧囂》孿生作品，描述女主角來到身心障礙養護機構後，陷入友誼與愛情的拉扯，本片取景真實照顧機構，並邀請機構中青少年參與演出，寫實呈現他們對情感及生命的追求；去年於釜山影展放映的《失親變奏曲》（Rival）以偷渡異鄉的孩童視角出發，描寫因擔任幫傭的母親住院，男孩被迫與語言不通的雇主同住，看似沒有壞人的故事，卻拼湊出一起完美悲劇，片中男孩成熟精湛演技，獲觀眾一致讚賞。

於威尼斯影展引發熱議的《烽火幻劫》（The Flood Won’t Come）及《瞞天過界》（200 Meters）呈現出戰爭衝突下的不同人物視角，前者以近似電競遊戲的流暢鏡頭運動及精準場面調度，描繪戰火下特戰部隊的遭遇；後者則透過公路電影與懸疑劇形式，表現以巴衝突下，父親如何穿越險阻與家人團聚的過程。