李烈（左）慰問李行女兒、女婿。（兩岸電影交流委員會提供）

李行導演追思靈堂開放以來，電影圈眾多好友前來致哀，房祖名24日也代表母親林鳳嬌與父親成龍，來到靈堂向李行導演上香致意，房祖名說：「很少看到媽媽這麼的傷心難過，第一次感覺到還有一個人比自己更重要，對媽媽來說，李行導演就像是老師，更像是一位父親」，從聽到李導演過世，林鳳嬌難過的幾乎什麼事情都沒法做，更是不敢看網路和新聞，就怕看到會情緒潰堤。

房祖名一直很想為媽媽做點什麼，所以就自己來到靈堂，親自給導演上柱香。對他來說，李行導演是一位慈祥的長輩，媽媽其實很少跟他提過自己過去的電影作品，於是他回去後，想好好把李行導演跟媽媽的電影再看一遍，感受李導演對電影的熱愛與貢獻。

包括侯孝賢、廖慶松、吳念真等電影圈大咖，近日都低調前往靈堂致意，李烈更是帶上李行導演最愛的高粱酒，「回想起過去李媽媽常常為了李導演的健康，不准他喝太多，現在導演好好的休息去了，就準備了他最愛的高粱酒，讓他在天上能好好品嚐。」