美洲盃11日進行最終戰，阿根廷靠著迪馬利亞（Angel Di Maria）踢進全場唯一1球，率隊以1比0氣走巴西，相隔28年再度在美洲盃捧冠，陣中球星梅西（Lionel Messi）也終於奪下成年國際賽首冠，終結國際賽「無冕王」封號。

在巴西里約熱內盧的馬拉卡納球場進行的美洲盃決賽，作客的阿根廷在第22分鐘靠著迪馬利亞成功破網，繼1993年後再度稱霸美洲盃。

迪馬利亞這致勝一擊除了幫助阿根廷重返榮耀外，也讓梅西終於嚐到國際賽冠軍的滋味，在裁判想起比賽結束哨音後，梅西激動努吼，隊友們也將他高高拋起，歡慶這座久違的金盃。

這是梅西生涯第10度出征國際大賽，過去他曾4度隨隊出征世界盃、5屆美洲盃，其中在2007、2015和2016年的美洲盃曾率隊闖進決賽，但最終都煞羽而歸。

賽前大會也公布此次美洲盃最佳球員獎項，由梅西和巴西內馬爾（Neymar）攜手獲獎，不過隨著比賽落幕，巴西與冠軍擦身，也讓內馬爾忍不住在場上痛哭。