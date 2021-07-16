16日業界消息，由於投資人需求熱烈，印尼著名電商業者Bukalapak已將IPO（股票初次公開發行）規模再增3分之1，估達15億美元左右。

幾個月前，這家印尼有史以來，首家將IPO的科技獨角獸業者Bukalapak，還只是寄望IPO時能拿到3億美元就不錯。不過，隨著需求愈增愈多下，籌資規模也從8億美元、11多億美元，一路增至目前的15億美元。

獨角獸，是指成立不到10年，但價值預估在10億美元以上，以及尚未公開在市場交易的科技創新公司。

根據調查，因新冠病毒持續肆虐下，印尼電子商務市場因而受惠，目前已達400億美元。主要提供除大型企業以外解決方案的Bukalapak，需要面對的競爭對手，包括印度的Tokopedia、蝦皮（Shopee）的新加坡母公司Sea Ltd，以及中國大陸阿里巴巴已收購的Lazada。

Bukalapak的背後金主，包括新加坡主權基金GIC與美國微軟等長期投資國際機構。這次IPO定價，最後可能來到最高達850印尼盾。同時，若IPO成功募資15億美元，將是Bukalapak市值的25%左右。

Bukalapak表定8月6日掛牌交易，預計將可為印尼這個東南亞最大經濟體，增添不少IPO交易柴火。