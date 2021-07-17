日本職棒明星賽第2戰移師樂天生命球場進行，台灣投手宋家豪在第8局登板，因隊友失誤失2分非自責分，不過洋聯明星隊在8局下添得致勝分，終場以4比3扳回一城，宋家豪奪下勝投。

央聯明星隊在2局上靠著阪神隊新人佐藤輝明左外野陽春炮先馳得點，但洋聯明星隊在下半局立刻反攻，杉本裕太郎也回敬一轟，雙方戰成1比1，3局下洋聯明星隊再添2分，取得3比1領先。

宋家豪在第8局登板，接連被菊池涼介、坂本勇人敲安，再因隊友失誤丟掉1分。宋家豪三振掉下一棒洋砲凡塞杜（Dayan Viciedo），大島洋平因三壘手失誤上壘，洋砲馬泰（Jefry Marte）再補上1安，央聯明星隊追成3比3。

最終宋家豪用28球投1局，被敲3支安打、投1次三振，失2分皆非自責分，靠著隊友在下半局攻下致勝分，也讓他拿下明星賽首勝。

效力西武獅隊的台灣好手吳念庭此役未先發，在第7局替補上場守一壘，8局下上場打擊，不過面對左投高梨雄平，敲出二壘滾地出局，明星賽安打尚未開張。