2020東京奧運因全球新冠疫情肆虐被迫延宕1年，終於在今(23)日開幕，而在開幕前仍是紛擾不斷，爆出選手及工作人員相繼確診，除了新冠疫情受關注外，也有不少人心繫鎖定的運動員能否出賽，就先來盤點代表南韓出賽的俊男選手，其中有位更被譽為「足球車銀優」，而藝人車銀優也被南韓媒體「臉蛋天才」。

韓國的足球員大家耳熟能詳的是朴智星、孫興慜等球星。但今年有位24歲的雙魚座小鮮肉鄭勝元(정승원)受到關注，有著俊美臉蛋的他，還被稱作「大邱偶像」及「足球界臉蛋天才」，在韓國有著高人氣的他，自2016年起效力大邱FC球隊，並於2019年被選為韓國U-23足球國家代表隊。

李大勳(이대훈)是跆拳道選手，身高183cm、現年29歲的他已育有一子，曾參加過2012年的倫敦奧運及2016年的里約熱內盧奧運，分別獲得58公斤的銀牌及68公斤的銅牌，在世界跆拳道錦標賽、世界跆拳道大獎賽、亞洲跆拳道錦標賽也都多次獲得金牌。

全雄泰(전웅태/Jeon Ung-tae)現年25歲的全雄泰，是「現代五項」的選手，在首爾體育中學的一位老師的鼓勵下開始學習現代五項，他曾經在世界選手大選獲得4次金牌、2次銀牌、3次銅牌，據韓媒報導，他每天的訓練15小時，含蓋了擊劍、游泳、馬術、越野跑與射擊等現代五項。

金俊浩 (김준호/Kim Jun-ho)現年27歲是劍擊選手，曾為南韓世界擊劍錦標賽獲得金牌；而金俊浩也已經結婚，娶了大她5歲的空姊女友，日前在社群曬出老婆超音波產檢懷孕照片。

安昌林現年27歲是柔道選手，他曾經因為呆萌的外表，有了「天菜忠犬」這個別稱，為出生於京都的在日韓僑3世，但在2014年2月決定移籍回韓國，現為韓國柔道國家隊員，2016年7月73公斤級以下世界排名第一的選手，身材健壯的他擁有不少男粉絲。

黃善宇（譯音）在國家隊選拔大賽中，以100米自由式游泳中成績為48.25秒，打破奧運資格紀錄，也打破韓國新紀錄。200米，他更進一步，創下了1：45.92的成績，在打破奧運資格紀錄的同時，刷新了青少年世界紀錄。