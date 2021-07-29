現年28歲的瑞士姑娘約蘭達.內芙(jolanda neff)，17個月前曾因高速撞車導致脾臟破裂，原以為這輩子再也沒機會騎車了，沒想到約蘭達不但成功戰勝死神枷鎖，而且還順利來到東京奧運，更在27日以1分11秒的差距擊敗同胞，奇蹟似的奪下奧運金牌。

回憶起2019年聖誕那次事故和恢復過程，約蘭達仍然不禁流淚滿面，當時她在北卡羅來納州一次訓練中撞到一堆木頭，肋骨骨折並傷及脾臟。

如果東京奧運去年如期舉行，約蘭達幾乎不可能參加，「實在太不可思議了，17個月來我過得非常辛苦，特別是當你以前贏了很多比賽的時候，突然間妳倒下了，無法再騎上車子就更加艱難了。我只能不斷訓練恢復，只求能重獲健康，但是你知道，這需要很長一段時間才行，甚至不知道能否回到重前那個巔峰水準。」

這次參賽也經歷了許多波折，因為約蘭達在6個星期前摔斷手，沒有參加任何比賽。「過去6周沒騎過越野車，直到這裡才第1次回到車上。我記得來到這裡的第1天，上了賽道的時候，我就很興奮，很高興再次騎上月也車，這是我最喜歡的運動，開賽後感覺很好，尤其是下雨之後感覺更棒了。」

瑞士在這個項目包辦了金銀銅，除了約蘭達1小時15分46秒奪金外，他的同胞席娜以1小時16分57秒獲銀，琳達得銅。