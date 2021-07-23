2020東京奧運24日全面開打，台灣好手陸續登場，台灣運彩持續開盤力挺中華隊，再提供射箭團體（男子、女子）、桌球團體（男子、女子），以及羽球王子維單場賽事等多個投注項目。

本屆奧運中華隊士氣高昂，台灣運彩將依賽程陸續開盤及調整，提供消費者投注。中華隊參與的射箭項目，男子團體金牌中華台北賠率8.5倍居第五，最被看好仍是射箭強國南韓、賠率1.20倍；射箭女子團體金牌南韓賠率1.06倍、中華台北賠率2.60倍，看來中華隊有機會與南韓一較高下。

桌球男子團體金牌以大陸隊賠率1.01倍最被看好，中華隊賠率20.00倍；女子團體金牌同樣以桌球強權大陸隊賠率1.01倍最有機會奪金，中華隊賠率30.00倍，機會力拼獎牌。此外，24日羽球台灣好手王子維首先登場，台灣運彩提供單場投注，讓分王子維（-16.5）賠率1.80倍，實力懸殊、預計王子維有機會可以輕鬆過關。