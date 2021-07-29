東京奧運羽球項目進入到一戰定生死的淘汰賽階段，中華隊女單戴資穎、男單周天成與王子維及男雙王齊麟／李洋全員都來到淘汰賽階段，男雙「麟洋配」今天率先闖進4強，締造中華羽球隊奧運新高，接下來要和印尼塞提阿萬（Hendra Setiawan）／阿山（Mohammad Ahsan）這組「大賽魔王」對壘，兩人仍期許放手一博、全力求勝。

36歲的塞提阿萬和33歲的阿山經驗豐富，塞提阿萬還曾和已故好手基多（Markis Kido）勇奪2008年北京奧運羽球男雙金牌，和阿山合作之後，於2013廣州、2015雅加達及2019巴塞爾連3屆世錦賽摘金，目前世界排名第2。

賽後李洋和王齊麟認為塞提阿萬／阿山這組是「大賽魔王」，甚至今天8強賽第3局還是世界排名第5的日本組合園田啟悟／嘉村健士在第3局只拿到9分，就說明很不好惹，一樣秉持挑戰者心態，不要多想、專注比賽，然後期許有好結果發生。

李洋與王齊麟透露，上一階段小組賽第1場落敗心情很難受，但兩人也釋放壓力，直言：「雖然很榮幸能參加奧運，但我們不真的不希望只是來參加而已，更要想辦法贏球。」

王齊麟今天8強賽獲勝後也爆料一個幕後小花絮：「上午來球場熱身時心想，小組賽出局的話，今天就是來這裡做重訓了，沒想到還能繼續參賽，又晉級4強，真的很開心。」

王齊麟（左）、李洋（右）晉級東京奧運羽球男雙4強，創下中華羽球隊新猷。（體育署提供）