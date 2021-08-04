「世界球后」戴資穎這次在東奧羽球女子單打奪下銀牌，為台灣創下歷屆以來最佳紀錄，中醫師、台灣唯一丹麥官方認證LEGO大師黃彥智也特地發揮專長，製作一幅巨型戴資穎馬賽克圖，想要送給她，謝謝她讓大家看了一場好比賽。

黃彥智在臉書PO文，「賀戴資穎獲得奧運女子羽球單打銀牌，謝謝妳讓我們看了一場好比賽，連夜做了一個『奮戰吧，小戴』，希望有機會送給你，小戴，你是最棒的!!」

據《ETtoday新聞雲》報導，黃彥智表示應該用自己擅長的方式，為小戴鼓勵，感謝她的精彩表現，因此他耗時六小時、用了6000多顆樂高，做出一幅小戴霸氣吶喊的馬賽克圖，並和小戴姊姊連絡上，要將作品送給小戴。

他透露雖然和戴資穎素未謀面，但曾在一場義賣活動上，戴資穎的球拍和他的作品分別是當天拍賣第一、第二高，累積將近百萬元。

黃彥智白天是中醫師，因為玩樂高從興趣變成專業，還獲得官方認證樂高大師，全球只有17人，他也是台灣唯一一位。之前他用樂高呈現101建築之美，堪稱是他創作生涯的重要里程碑。

獲得羽球女單銀牌戴資穎、男雙金牌「麟洋配」今(4日)返台，政府將安排空軍幻象2000戰機，在空中伴飛迎接載著選手的華航班機，如果天候狀況允許，更會在空中施放熱焰彈慶祝。