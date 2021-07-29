奮勇闖進東京奧運桌球男單4強的「小林同學」林昀儒，29日遭遇當今世界排名第1的大陸好手樊振東，林昀儒雖然一路跟樊振東打得難分難捨，最後仍以3比4不幸落敗，不過他在30日晚上7點仍要打銅牌戰，尋求中華隊史上首面奧運桌球男單獎牌。

林昀儒一開始就展現鬥志，開賽連取4分居於領先地位，更以7比4領先樊振東，接著繼續使用長短球攻勢，漂亮以11比6拿下首局；但在次局，樊振東逐漸掌握主控權，隨即取得7比2大幅領先，林昀儒卻沒放棄，一路追成9比9平手。

可惜接下來林昀儒回球出界，讓樊振東先行拿到第2局的局點，接著樊振東回擊幸運觸網過網，造成林昀儒回球再次出界，樊振東以11比9驚險收下第2局，雙方1比1戰成平手。

第3局雙方陷入拉鋸局面，不過樊振東率先搶到7比5領先優勢，可惜林昀儒出現發球失誤送分，讓樊振東取得10比7，林昀儒卻不可思議救回3個局點，雙方變成10比10丟司，可惜樊振東仍以14比12搶下這關鍵的一局。

儘管從領先變落後，林昀儒第4局一開始仍搶3比1領先，可是樊振東畢竟是世界球王，隨即搶回8比5領先，此時換成林昀儒發威，一口氣連取4分超前，接著雙方又打成10比10，這次林昀儒不想重演前局覆轍，終以15比13拿下。

來到第5局，樊振東又是率先搶到9比7領先，更以11比9搶先宣告聽牌；林昀儒第6局一開始跟樊振東戰成3比3，可惜樊振東刻意改變節奏連拿3分，隨即搶到9比5領先，不過林昀儒馬上追回6分，不可思議以11比9搶下這局。

雙方來到最終第7局，林昀儒一開始先聲奪人取得3比1領先，可是樊振東馬上回穩，把比數變成他以8比4領先，接著更以10比6搶先來到賽末點，林昀儒雖先救回2個賽末點，樊振東卻靠正手拍回擊，以11比8拿下比賽勝利。