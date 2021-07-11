行政院政務委員唐鳳的「疫苗施打意願登記與預約系統」上線後，大開跨境接種的窗口，不少台灣民眾欲專程搭機到金門施打，楊鎮浯縣長今早緊急宣布，基於避免出現防疫破口，7／26之前取消餐廳內用政策。

目前澎湖維持有條件開放內用，餐飲業須先向縣府建設處申請開放內用登記，衛生局等單位訪視符合規定後，才得以內用。

金門縣府說明，中央宣布7／13起防疫3級警戒延長期間「微解封」措施，包括餐廳可內用在內，但金門縣政府考量到仍有傳染疫情存在，加上這2天要來金門施打的人流增加，恐造成防疫破口，因此修正為「餐飲業禁止內用」，鼓勵外帶。

楊鎮浯縣長表示，縣府原考量金門目前還是零確診，再加上金門機場快篩站也有達到部分防堵疫情移入的功能，因此在金門整體環境相對穩定的情況下，第1時間是按照中央微解封的指引，希望讓鄉親能夠稍微喘口氣，可以在餐廳內用，但需做好各項防疫措施，縣府也會派員機動稽查。但縣府持續監測整個防疫環境的變化，發現這2天「行政院預約施打疫苗系統」開放到50歲以上者可以跨境施打，讓防疫破口的隱憂跟著出現。

楊鎮浯指出，縣府在第1次與唐鳳政委視訊會議時，即建議須有區隔作法，否則會造成大量從外地到金門施打疫苗的狀況，同時也會造成金門航班的排擠。果然系統正式上線後，真的有台灣民眾專程來金門施打疫苗。縣府基於避免防疫破口，緊急做出政策調整，敲定在7／26之前取消餐廳內用。

縣府強調，相關政策將視疫情發展，動態調整防疫措施。