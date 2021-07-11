高雄市前鎮漁港11日晚間發現一具浮屍！根據了解，死者是1名在高雄籍漁船工作的萬那杜共和國籍船員，船長指該名船員平常在船上工作認真，該艘船數月前進港整備，已完成檢疫工作，近日打算再出港作業，未料卻發生船員不幸落海身亡意外。

根據了解，今天晚間6時許，有民眾在接近漁港南一路的前鎮漁港發現一具浮屍，當時剛好前鎮分局警方巡邏車巡經該處，民眾當場攔下警車告知，警方通報119後，救護員將浮屍打撈上岸，發現死者泡在海水中有一段時日，屍體腫脹，警方通知該艘漁船蔡姓船長協助調查。

蔡姓船長認出死者是船上39歲的萬那杜共和國籍的船員，船長表示，漁船數月前進港時，已完成檢疫工作，近日打算出港作業，10日下午4點左右還有看到該名船員，不清楚為何會落海。

警方鑑識人員初步檢視死者身軀，並未發現身體有外傷，初步排除有他殺之嫌，將進一步調查是否船員酒後落海亦或有其他原因導致意外發生。