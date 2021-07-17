張忠謀在APEC會議中向會員國表達「我方疫苗覆蓋率不到20％，需要更多疫苗」。這句話著著實實拆穿了政府的謊言，因為總統府、行政院與疫情指揮中心一再告訴國人，目前的疫苗已經夠了。

張忠謀到了這個歲數不會說謊、他也不敢說謊，因為他是代表總統參與會議，每一句話都必定是經過總統與外交部再三確認，因此張董事長的發言也代表蔡總統的發言。

這就證明了是政府在說謊，政府上上下下為了掩飾疫苗不足陷入的窘況，已不知說了多少謊言，總統府才跟大家說鴻海、台積電｢主動｣提出申請購買BNT疫苗捐贈案，但民進黨議員卻像吃了誠實豆沙包，透露說是政府找台積電幫忙才買得到疫苗。這到底是誰在說謊？

之前，綠營縣長說「每個人體內都有一種抗體，那就是正直」，呼籲國人要以｢正直抗疫｣。好了！前副總統陳建仁前些時為了替高端疫苗背書，公開宣布夫妻兩參加二期人體試驗，還強調「打完高端沒有不良反應」，後來又自爆打的是安慰劑。令人質疑的是，你是公衛專家耶！又身為前國家副總統，怎可在實驗未公開之前就掛保證高端沒有問題，到現在卻又說打的是食鹽水，連這個都要唬弄，叫老百姓到底要相信誰？

綠色執政絕對配不上｢正直｣二字，出自綠營之嘴，簡直是莫大的諷刺！

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