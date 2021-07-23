河南鄭州發生水災造成最少33人死亡，總統蔡英文、副總統賴清德與行政院長蘇貞昌分別向大陸發出慰問，這是蔡政府執政以來少見的善意。相對於去年新冠疫情發生之後，政府強硬反擊中國的態度，真的有天壤之別。

兩岸關係已崩壞，蔡政府現在所發出「善意」，所為何事？難道真的是悲天憫人、人溺己溺的胸懷，還是另有政治目？

當然，猜測領導人的心思不是那麼容易，但是可以知道，5月分台灣本土疫情爆發以來，蔡英文的聲望直直落，蘇內閣行政能力表現也零零落落，被人看破手腳，蔡政府可能淪為風雨中的一條破船，隨時會被風雨覆滅，現在打「中國牌」，也許是蔡政府自救的一種手段。

其實，民進黨政府都是靠「中國」存活，當外在環境有利民進黨時，就打「反中牌」、「抗中牌」。去年的總統大選，利用香港的反送中大賣「芒果乾」，就是一例。相對的，當內環境不利民進黨執政時，也打「中國牌」來救自己。只是，這時的「中國牌」已經一反常態，打的可是溫馨牌。而且打得還很順風順水，讓人摸不清民進黨葫蘆裡賣什麼藥？

但是，有一個道理是可以理解的，那就是當前的國民黨中央因為怕被染紅，開始放棄中國牌，民進黨卻撿起來，等到選舉時再拿出來用，在內環境不利民進黨時，明年打「溫馨中國牌」，也許是自救的一帖藥方。

所以，蔡政府對「中國」可說是翻手為雲，覆手為雨，這時突然對中國發出善意，只能說他們大概已經在醞釀為年底公投與明年九合一選舉備戰，屆時民進黨若打出「溫馨中國牌」，行到水窮處，坐看雲起時，或許就水到渠成了。

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