對於蔡英文總統支持度，有認為已經脫離死亡交叉。台灣民意基金會董事長游盈隆今（29）日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播中表示，這是一種「膠著狀態」，不是蔡英文又班師回朝，又重新出現高民意支持度，「NO，完全不是這麼回事。」

游盈隆解釋，「台灣民意基金會」 的總統支持度，是指「蔡英文總統的總統職務表現贊同率」，人民是否贊同蔡英文處理國家大事的方式。

游盈隆直言，蔡英文在享受長達16個月的高民意支持度之後，上個月首次不贊同她的人超過贊同她的人，即多數人不贊同她處理國家大事的方式。

游盈隆披露，7月所呈現出來的就是蔡英文又回來一點，增加2.2個百分點，不贊同她的也增加一點點，一來一往就都是4成5。45％的人贊同她、45％的人不贊同她，「我的解釋，這是一種膠著狀態，不是蔡英文又班師回朝，又重新出現高民意支持度，NO，完全不是這麼回事。」

他指出，現在就是因為疫情趨緩、疫苗有著落，人們心中放下一塊大石頭，總統聲望「略為」回升一點，也沒有回升太多，所以不必太驚嘆說她多麼神奇。

朱學恒詢問，「反轉可能性有多少？會有改變的可能嗎？」

游盈隆分析，「總統職務表現贊同率」，是甚麼在決定的？是總統的作為或不作為，也就是總統執政表現。蔡英文作為一個總統，她在職務上的表現好，就會爭取很多人贊同她處理國家大政的方式，這很容易理解。至於交叉之後，是否一定往上或一定往下？都有可能。

游盈隆特別說，以過去的經驗來講，這次蔡英文總統聲望從去年5月高達71％，慢慢下滑，趨勢是往下走，往下走的幅度每個月不一樣。到了今年5月的時候，突然大幅滑落，到現在是「膠著狀態」。

游盈隆強調，未來如果蔡英文總統在疫苗政策部分，說服大多數台灣人，覺得她的做法是對的，那肯定往上。如果疫情持續趨緩，那肯定不會太壞。但是還是回到一個根本的問題，人們的態度贊同或不贊同，主要還是政府防疫表現，決定於總統的作為是否獲得人們的掌聲。