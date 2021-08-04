民進黨今中常會，民進黨發言人謝佩芬轉述，祕書長林錫耀會中宣布新任黨務主管人事，政策會首席副執行長由蘇孔志接任，媒體創意中心主任由翁世豪接任。

林錫耀指出，蘇孔志為國立政治大學公共行政學系博士，曾任國立台中科技大學應用統計系兼任助理教授、民進黨台中市黨部執行長、2005年林佳龍競選台中市長時的組織部執行長、民進黨中央黨部組織部副主任，於2016年出任雲林縣李進勇縣長團隊的建設處長，之後轉任經濟部綠能科技產業推動中心副執行長。

他說，蘇孔志副執行長嫻熟政策擘劃與執行經驗，對於民進黨政策的推行、溝通的工作可以立即接軌。

而媒體創意中心主任，林錫耀說，由原專案辦公室主任翁世豪轉任。翁世豪主任基層黨工出身，並於2016年蔡英文競選總統期間擔任媒創中心副主任，隨後前往地方，於桃園市政府新聞處任職主任秘書、2018年投入新北市長選舉，出任蘇貞昌競選辦公室文宣活動部主任，並於選後進入行政院院長室擔任參議、2020年後轉任蘇巧慧立委國會辦公室文宣主任。

他說，翁世豪主任對於媒體創意、文宣規劃等工作經驗豐富，未來將借重翁的專長，協助本黨推動政黨形象與社會溝通工作。