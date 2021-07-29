在今天（29日）上午進行的東京奧運羽毛球混雙四強賽中，中國組合王懿律／黃東萍以比分2：1逆轉日本組合渡邊勇大／東野有紗進入決賽。

其中比賽第一局關鍵時刻的一個判罰引起爭議，日本選手東野有紗疑似過網擊球，裁判判罰日本得分，中國隊立刻提出挑戰，但裁判並未更改判罰。日本隊拿下了第一局。

在被先拿下一局的劣勢情況下，比賽間隙休息時王懿律對黃東萍大聲說：「他（渡邊勇大）戰術肯定變得很快，你不用管什麼，你就給我往死裡打，沒有關係，沒有退路了啊！」引起大陸官媒、網友強烈關注及迴響。

賽後黃東萍表示這句話讓她很有安全感。「至少我不行了，他還能站出來。因為第一局我有些過度興奮，後邊緩了下來，但在一些關鍵球上還是沒那麼堅決。」

對於殺入決賽，黃東萍直言心情特別爽，王懿律則表示：「比賽還沒有結束。」

大陸網友也在微博上揶揄：「別的國家是去參加奧運會的，我們國家是去抗日的，看了幾天奧運會，奧林匹克精神沒見到，抗日精神倒是給我喚醒了… ​」