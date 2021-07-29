北市議員王世堅。（本報資料照片）

因應新冠疫情百業蕭條，行政院宣布持續研擬振興方案，近來傳出研擬將發「5倍券」，備受關注，但不少民眾反映，為何不乾脆發現金？台北市議員王世堅昨(28日)在臉書提到，應該效法國際，紓困振興當作一回事，要如何消費是民眾的權利，政府不必替民眾決定什麼樣消費是刺激經濟？應以直接、有效的方式，幫助人民。

王世堅提到，行政院針對紓困、振興經濟有許多措施，當然都是立意良善，但紓困與振興對許多辛苦的基層民眾而言，其實就是同一件事，依據最新民調，民眾對於紓困方案普遍仍有不滿，相信政府也正在對此做審慎評估。

王世堅認為，應該效法國際，紓困振興當作一回事，要如何消費是民眾的權利，政府不必替民眾決定什麼樣消費是刺激經濟？什麼樣消費是替代性消費？應以直接、有效的方式，幫助人民，才能讓人民有效感受到政府的善意。

另外，王世堅27日在節目《年代向錢看》中談到，紓困與振興經濟對民眾就是同一件事，對比川普政府發放1200元美金、拜登政府發放1400元美金、日本政府發放10萬元日幣，就那麼幾千元，政府不要作之君作之師，民眾有一定需求繳房租、買家用品等，這都是民眾權利，本來就是辛苦繳稅來的，此時此刻要放眼國際，像是美國、歐洲、日本就是一律把紓困振興經濟當作一回事。