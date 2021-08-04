新冠疫情重創經濟，許多邊緣戶卻領不到紓困金，國民黨台南市議員謝龍介4日質詢揭露，這3個多月來，許多領不到紓困金的邊緣戶，不斷到藍營議員的服務處求救借錢；他還強調「如果我做市長」，將請社會局、民政局和警察局找出這些人發津貼。市長黃偉哲回說，「很怕你說這句話」。雙方的對話中，聞得到選舉味。

黃偉哲的本屆市長任期直到明年底，目前正積極在綠營內爭取連任；謝龍介則被視為藍營呼聲頗高的參選人之一，加上去年底質詢時，謝也曾對黃說「到時候搞不好是我跟你選」，透露出可能角逐市長寶座的意圖，2人在議壇上的對話，格外引人關注。

謝龍介指出，民進黨政府紓困不公，許多邊緣人沒有工作、赚不到錢，卻不在紓困名單內，導致這3個月來，他們迫於無奈不斷到國民黨議員的服務處求救借錢，從2、3000元到500都有元。然而，要等政府發放振興券根本緩不濟急，「如果我做市長，會請社會局、民政局和警察局找出社會邊緣戶」，並發放津貼幫他們解決燃眉之急。

黃偉哲回說，「我很怕你說這句話」；謝反問「不用怕，怕什麼？」還說「如果是這樣，你的民調一定會上來」；黃則以台語回答，「講到民調、心頭就砰砰跳」，不必管民調，該做的本來就該做。