台北市政府今（23日）指出，中央接管後疫苗施打反而變慢，北市有958瓶疫苗快到期。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，莫德納疫苗解凍後須在28天內打完，第一批預計7月29日到期，若真的打不完，會在到期4天前收回，供第7類公費對象接種，「打不完我們幫忙！」。

台北市長柯文哲指出，過去疫苗的接種由地方負責，但中央接管後施打速度變慢，台北市的庫存有20萬劑快到期，隨後市府又更正說是958瓶疫苗快到期，劑數介於9580到1.3萬劑之間。

對此，莊人祥解釋，莫德納疫苗解凍需要2天的時間，解凍後的28天內就需打完，第1批的屆效是7月29日，距離現在還有幾天的時間。若效期快到還打不完，規劃在到期前4天提早收回，提供給第7類公費對象接種，「打不完我們幫忙！」。

中央推動唐鳳預約系統後，於7月13日開放第3輪（18歲以上民眾）登記意願，並在20日起開放預約接種。對於北市府質疑中央接管後接種速度變慢，莊人祥表示，日前單日接種人數才創下新高，該系統是根據預約多少，來提供多少服務，一周接種月140、150萬劑左右，沒有施打太慢的問題。

莊人祥也提醒地方政府，1-3類公費對象及孕婦，接種第1劑莫德納後，可在滿28天後打第2劑，呼籲地方政府及早做好準備，告訴民眾可以去哪些地方施打。