民進黨籍多名縣議員29日質詢縣長張麗善，議員並非疫苗優先施打對象，卻在5月15日接獲通知可以打疫苗，是誰導致議員變成打特權疫苗？張麗善回答，造冊她並不知情。主席、副議長蘇俊豪表示，當時疫情還不嚴重，雲林縣議會因準備開定期會，造冊申請打疫苗。

民進黨議員29日在總質詢追問「是誰幫我們爭取打疫苗？我們並不在第一、二類裡面？議員打特權疫苗誰要負責？」

張麗善回答，議員什麼時候造冊打疫苗，很抱歉她不知道，她答應的只有在議會快篩，她是地方指揮官，所有施打疫苗任何過錯她都承擔。

民進黨團質詢結束後，主席副議長蘇俊豪主動對大會報告，就他所知是雲林縣議會原本預定5月17日要開定期會，是議會造冊申請施打疫苗，以避免來自20鄉鎮市的議員交叉感染。

蘇俊豪表示，3月時AZ疫苗已送達台灣，當時台灣疫情還不嚴重，包括第一線醫護人員施打的意願也不高，當時行政院長還秀手臂打疫苗，鼓勵大家接種，當時只要自費就可以打疫苗，也沒有年齡資格限定，5月18日後疫情轉為嚴重了，大家搶著要打疫苗。

他說，縣議會原定5月17日開會，那時候就造冊了，他個人覺得打疫苗沒有甚麼特權問題，如果真的怪，是要怪疫苗不夠多，如果議員開會感染，傳到20鄉鎮市，變成雲林縣淪陷，對整個台灣也不好。