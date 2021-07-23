批孫大千散播不實訊息 黃偵琳：應開罰！ 翻攝自黃偵琳臉書

針對孫大千昨日於臉書發文質疑蔡英文政府採購疫苗能力，並宣稱莫德納官網上沒看到任何台灣下單訊息。對此民進黨市議員參選人黃偵琳痛批，孫大千散播不實謠言，呼籲相關單位應針對此事進行開罰，不應該放縱國民黨在疫情期間不斷製造社會恐慌。

黃偵琳表示，莫德納官網22日就大大公告台灣採購疫苗的進度，該則訊息標題大大的寫著「莫德納將於2022年提供台灣2000萬劑疫苗，2023年提供1500萬劑疫苗」，堂堂美國俄亥俄州立大學博士畢業的孫大千說沒有資訊？到底是沒做功課還是看不懂英文？

黃偵琳進一步質疑，張大千不可能看不懂網站資訊，防疫時刻，卻利用自己的在網路上的聲量公然散播不實謠言，呼籲相關單位應根據「傳染病防治法」第63 條及「社會秩序維護法」第63條第1項第5款規定進行開罰。

孫大千在臉書上甚至以「紙包不住火」回覆網友，對此黃偵琳譏笑，看網友的留言，這把火應該是燒向孫大千本人，希望孫大千先生公開向社會大眾道歉，早點承認自己是自己沒做好功課，別讓網友的怒火繼續燒下去。

孫大千臉書：https：／／reurl.cc／R0mlWg

莫德納官網：https：／／reurl.cc／VElvmR

黃偵琳臉書：https：／／www.facebook.com／applewin0516