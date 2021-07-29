台股歷經昨（28）日帶量下殺後，9個交易日已修正拉回逾千點，今（29）日在航運及電子族群回神領軍下量縮強彈，加權指數開高後站回季線關卡，午盤後貨櫃三雄齊攻漲停、晶圓雙雄漲勢擴大激勵下，指數漲幅一舉突破200點，向上挑戰月線關卡壓力。

終場加權指數大漲267.59點、收於最高點17402.81點，順利收復季線及17400點關卡，成交量萎縮至4687.22億元。櫃買指數同步開高走高，最高上漲4.43點至219.31點，終場上漲4.26點或1.98％、收於219.14點，站回月線之上，成交量萎縮至840億元。

盤面各類股紅光滿面，由航運股開高走高、飆升8.4％領軍，玻陶股勁揚5.7％居次，造紙、貿易百貨及鋼鐵股齊揚約3.5％，電機及電纜股漲逾1.5％。成交量最大的電子股尾盤漲勢擴大、上漲約1.3％，金融股漲勢同步擴大至0.65％，擔當穩盤上攻要角。

權值股午盤後漲勢擴大，萬海(2615)及長榮(2603)齊攻漲停、聯電(2303)及聯發科(2454)分別勁揚5.4％及4.8％，中鋼(2002)上漲2.8％、日月光投控(3711)及台塑(1301)漲逾2％。台積電(2330)及鴻海(2317)分別小漲0.7％及0.5％，大立光(3008)下跌0.5％則偏弱。

兆豐國際投顧協理黃國偉認為，周三美股回穩、未見明顯跌勢，配合航運股進一步反彈，帶動台股今日量縮反彈，季線附近有撐。雖然近期電子股成交比重回升至5成、但後續能否呈為主流仍有待觀察，以傳產股再度領銜主軸機率較高，但比重應不至於落差太多。

黃國偉指出，美國聯準會雖維持寬鬆政策，但暗示縮減購債時間點已近，預期市場資金效應及投資氣氛均會下降，指數位來盤整機率較高。分析師認為，短線觀察能否站穩季線、帶量上戰10日均線，建議在16800～17800點區間操作、利用震盪汰弱換強。