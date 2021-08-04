小編今天（4日）精選5件不可不知的國內外財經大事。美小型家具商MCS Industries上周向聯邦海事委員會（FMC）投訴，數家航運不願就合約價格進行談判，甚至直接拒絕提供服務。MCS指出：「全球航運商採取類似行動，他們聯合抬高運價、試圖改善獲利率，卻犧牲託運人與大眾利益。」遭點名操控市場價格的航商包括地中海航運（MSC）與中遠海運（Cosco）。

【1】2大航運商 遭控操縱市場

美小型家具商MCS Industries上周向聯邦海事委員會（FMC）投訴，指控全球第二大航運公司地中海航運（MSC）與中遠海運（Cosco）一再違反美國航運法規、涉嫌聯合操縱市場，並求償60萬美元。此案備受其他託運公司關注，可望成為指標案例，藉以觀察能否約束航運商的行為。

【2】當沖降溫 大盤量能急凍

台股8月以來頭頂月線反壓、籌碼凌亂及強勢股波段漲幅已高等因素，買盤維持觀望態度，量能急縮，成交值3日更睽違近2個月再度跌破4千億元關卡，當沖買賣總額跌破4000億元大關，創下7月以來新低，儘管指數3日續守17500點防線，但要攻破月線仍顯得氣勢單薄。

【3】離岸風電國產化 大躍進

離岸風電國產化傳捷報，首座台製風機機艙組裝正式投產！西門子歌美颯3日宣布，日前已完成全台首座在地機艙並投入生產，預計生產沃旭能源所需風機機艙，預計明年全數交貨。這是亞洲第一、也是歐洲以外，唯一離岸風機機艙組裝廠，有助奠定台灣成為亞太離岸風電產業樞紐，帶動台中港工業專業區產業發展。

【4】英飛凌示警：馬國疫情惡化 晶片供應極度吃緊

德國半導體製造商英飛凌（Infineon）3日警告晶片供應「極度吃緊」，原因除了來自全球的電子裝置需求旺盛之外，近日馬來西亞疫情惡化也阻礙英飛凌在當地的生產進度。

【5】西歐、河南鬧水患 全球供應鏈快崩潰

西歐與中國大陸河南近來相繼發生水患，造成全球供應鏈緊繃加劇，恐衝擊今年年終的採購旺季。業者表示，由於庫存不多，今年採購季的促銷活動將變少，折扣幅度也變小。