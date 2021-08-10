44歲有多項前科陳男今（10）日凌晨1時許，在新莊區後港一路口被警方攔查，陳男神情緊張，褲頭疑似藏有毒品粉末，在警方檢查中，陳男竟將警員推倒後逃逸，並沿路丟棄身上東西，警方呼叫警網支援，事發10分鐘後發現陳男將其逮捕，訊後，將陳男依妨害公務罪嫌移送新北地檢署偵辦。

據了解，陳男曾有多項前科，福營派出所高、廖2名警員今天凌晨1時許，在新莊區後港一路、建安街口，攔查形跡可疑的陳男，盤查過程中，發現陳男神色緊張，且褲頭藏有疑似毒品白色粉末，警方當場要求陳男交出物品，陳男不理會外，還出手把高姓警員推倒，隨後往建安街逃跑，並沿路丟棄身上物品。

2名警員當下立即通報線上警網支援，陳男10分鐘後再度返回盤查地點，立即遭警方壓制逮捕，陳男身上雖無發現違禁品，但陳男辯稱剛剛身上的白色粉末是壯陽藥，是因為自己有多項前科，又怕藥物成份不明，怕警察找麻煩，所以才推倒警方後逃跑，警方訊後將陳男依妨害公務罪嫌送辦。

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