蘆洲長安公園內16日下午4時許發生凶殺案，遊民為5元水龍頭開關持水果刀刺死同行街友（翻攝照片／戴上容新北傳真）

蘆洲長安公園內16日下午4時許發生凶殺案，44歲陳男與多年好友66歲葉男兩人因「水龍頭鑰匙」多次發生口角，陳男不滿葉男到處亂說話，16日持水果刀與葉男談判後，持水果刀刺向葉男左胸，葉男經救護送至新光醫院急救於晚間5時許宣告不治，蘆洲警表示，全案也將朝殺人罪嫌偵辦。

據了解，44歲陳男與66歲葉男兩人均無工作皆為街友，是多年好友，平時在蘆洲忠義廟附近長安公園活動，附近居民透露，由於公園水龍頭水源對街友們很重要，吃、穿、洗澡都須使用，陳、葉兩人先前曾因1顆價值大約5塊錢的「銅製水龍頭鑰匙」爆發口角，此外，陳男懷疑對方最近在朋友圈散布謠言攻擊他，因而懷恨在心。

陳男由於不滿葉男到處跟其他街友說他壞話，16日下午4時許，陳男先前往附近24小時生活百貨商場購買價錢約50元水果刀，前往長安公園和葉男談判，兩人談判時間大約10多分鐘爆發口角衝突，葉男手無寸鐵，多次撞地，頭部出現瘀傷、身受4、5刀的傷勢，最後陳男將水果刀刺向葉男左胸口，現場血跡斑斑。

救護人員經附近居民報案後，火速派員趕抵現場，未料葉男已當場倒地，失去呼吸心跳，經緊急將他送往新光醫院搶救，然而葉男於下午5時許宣告不治，轄區警方獲報後，趕抵現場，陳男當時驚慌失措待在原地，遭警方立即上銬逮捕帶回派出所，確切事發經過與動機仍待警方釐清，全案也將朝殺人罪嫌偵辦。