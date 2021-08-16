胡姓工人去年5月與何姓同事因工作起爭執，見何拿水果刀威嚇，遂先下手為強，持木棍打落何手上的水果刀後，對何一陣猛打，雇主見狀制止雙方，但3小時後雙方再發生衝突，胡男打的何男遍體麟傷，2人被制止後再回房休息，但隔天雇主卻發現何男倒在房內不省人事，送醫不治。台北地檢署依傷害致死罪起訴胡男。

起訴指出，胡男去年5月與何男、林男等人受雇於新北市坪林區工寮內，但胡因工作細故與何發生爭執，並有宿怨。5月31日深夜11時，胡、何2人在工寮1樓爭吵，胡見何拿起水果刀，也拿起木棍，敲落何男手上的水果刀，趁何彎腰撿刀時，以木棍攻擊何男手臂、肩膀、雙腳2、30下，雇主聽聞爭吵聲，出面制止雙方，2人才作罷返回房間休息，卻各自將刀、棍帶回房內防身。

6月1日凌晨2時，胡、何2人又在工寮2樓爭吵，胡男見對方手持水果刀，返回房間拿出預先藏放在床鋪下方的木棍，對著何男一陣亂打，並用手拍擊何男頭部，致何男全身到處瘀傷，同事見狀前來制止，2人再回房休息，但何男不久即因廣泛瘀傷導致橫紋肌溶解症、肌肉軟組織出血死亡。

當天早上6時，雇主到何男房間探視，卻發現何男倒臥房內，不省人事，已無生命徵象，緊急送醫仍不治。事後何男家屬報警提告。