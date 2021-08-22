吳宗憲（右）、Sandy與來賓一起分享明星光鮮亮麗的背後的趣事。（中天綜合台提供）

中天主播張若妤曾遇過行徑誇張的瘋狂粉絲。（中天綜合台提供）

女星梁凱莉的感情生活備受關注。（中天綜合台提供）

吳宗憲、Sandy（吳姍儒）主持的 中天綜合台《小明星大跟班》明（23日）播出「明星光鮮亮麗的背後，世間苦人多苦名人更多」，小鐘率先分享錄外景節目時，最常遇到的事：「我都會跟比較性感的女明星出外景，就會有人說小鐘長的跟豬一樣，憑什麼跟這些辣妹享受？」吳宗憲則豁達認為，名人被批判已是日常生活的一部份：「就把自己當作商品給人品頭論足，但如果你做了人身攻擊，準備好80萬賠我！」

公眾人物的感情生活備受關注，吳宗憲拿節目來賓凱莉為例：「酸民不酸，就不叫酸民嘛！凱莉怎麼辦？媒體把她寫得多不堪，什麼日會兩男？車內激吻？」梁凱莉對此也相當無奈，她解釋交朋友很正常，但是卻被大做文章。

至於小鐘也算是經驗豐富的過來人：「我的感情比較坎坷一點，之前交的很多也都是圈內人，公開就等於分開。」小鐘還被貼上「倒數第二個男朋友」的標籤，這讓同場來賓呂文婉相當好奇：「你今天就是破釜沉舟，告訴大家你到底有什麼隱疾？」只見小鐘羞回：「就是我比較快一點。」語帶雙關讓全場驚呼，他才解釋是感情基礎沒打好，雖然很快追到手，但也很快就分手。

中天美女主播張若妤則分享曾遇過最誇張的狂粉行徑，對方竟假扮成她爸爸打電話給她，並帶著質問的語氣：「我都有留言給妳，妳怎麼都沒有回覆我？妳再不回覆我的話，我就要…。」瘋狂程度讓人害怕，同事知道後便要她偷偷從地下室離開，避免遇到來公司等她的狂粉。

聽完Sandy也透露自己有類似經歷：「有一次我錄影錄到一半，阿咪老師衝到後台，跟我說妳不要離開妳的位置，妳就留在休息室，(因為)他遇到一個男粉絲，還聽到他跟警衛說是我老公，要來接我下班。」阿咪老師機警拍下照片，提醒Sandy多注意這位粉絲，不料看完照片Sandy打趣說：「可惜不是我的菜，我就沒有下樓了。」

身為名人常會碰到許多怪事，吳宗憲爆料Sandy經營的咖啡廳，時常遇到有客人狂拗優惠，Sandy描述當時的情況：「我們咖啡廳店長打來說現場有點狀況，因為有位客人一直堅持說要(店家)請客，還說我們不能跟他收錢，他還堅持說他是憲哥的爸爸！」

當下Sandy認為做生意還是息事寧人，客人的要求就盡可能通融，不過當Sandy確認了監視器畫面後，這才發現這誤會大了，因為出現在螢幕上的人還真的是她阿公！這狀況讓吳宗憲哭笑不得：「他永遠帶一團體來，大約4、50人，然後就是我要請客這樣。」《小明星大跟班》周一至周五晚10點在中天綜合台播出。