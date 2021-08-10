長榮昨（9日）公布7月營收高達458.79億，史上首次突破400億大關，月增為21.63%，優於市場預期。沒想到長榮股價今（10日）反而重挫逾2%，收在139.5元，亮眼的營收表現未能反映在股價上，有內行網友點出關鍵，航運有景氣循環的風險，加上大盤近期出現量縮緩跌的狀況，不只長榮股價疲軟，很多股票都已利多不漲。

昨晚長榮公布營收後，PTT論壇上有不少投資人期待能反映在股價上，沒想到長榮卻開高走低，早盤一度衝上148.5元，但11點半左右賣壓出籠，股價也跟著翻黑，最低點觸及138元，終場收在139.5元，下跌3元（或2.11%）。

尤其長榮歷經7月超過40%的回檔後，近期股價陷入整理，今又出現利多不漲的狀況，引起PTT網友熱議，「利多不漲沒救了」、「整個大盤量都在縮，慘」、「後市有風險，誰敢一直進」、「航運是景氣循環才會這樣，有風險大家都不敢進了」、「主力就是在等韭菜絕望阿，這樣才好拉」、「航運利多不漲，完了」、「有好基本面但不漲，我看糟糕了」、「航運is Over」。

此外，有人點出近期台股交易量大幅縮減，沒有量就沒有價，就算基本面再好，籌碼面不買單也只能繼續觀望，更何況航運股有景氣循環的風險，「最近的台股真難玩」、「看基本面也不準，到底要看什麼面」、「台股高檔震盪，大戶拼命倒貨」、「無量緩跌才最可怕，昨天電子就死一片了」、「量狂縮，沒人玩了」。

事實上，今台股交易量為3500.66億，再度落在4000億以下，且從上周二（3日）開始的6個交易日，僅有上周五（6日）的交易量達到4012億，其餘5天都在4000億以下，整體量能對比7月份平均約5400億驟減超過35%。