現今的社會氛圍鼓勵多元學習嘗試，而台灣的藝術領域也有許多人默默耕耘著，樹德科大表演藝術系專任教師兼資深音樂製作人李志倫開設的「流行音樂專題」邁入了第二年，本學期師生團隊推出《該死的他們》與《天黑了又怎樣》兩首單曲，並已在上傳Youtube播映，該單曲將在年8月份於Spotify、Apple Music、KKBOX等各大音樂平台上架。

表演藝術產業的變化是很多元的，該校表藝系因應市場需求，一年前系上加開「流行音樂專題」，由專任教師李志倫帶領學生從企劃到作品上架，以一個學期的時間，讓學生體驗流行音樂的製作之路。課程內容著重實作的精神，學生分工細膩，從作詞、作曲、行銷企劃、編曲、錄音、混音、MV拍攝等皆一手包辦。

課程初期李志倫老師先行聘請專業工作者蒞校或視訊進行主題性講座，包括曾擔任「好多音樂」的品牌企劃姚信宇、「相信音樂」約聘鍵盤手盧鈞右、MV 製作陳世瑋、「烘嗓音樂」攝影師李小天等人，讓學生理解不同組別在製作流程中的定位，同時也傳遞音樂製作的專業及對細節堅持的精神。

創作團隊雖因疫情之故，取消原訂5月至6月的MV拍攝、現場音樂會等行程，但網路的力量無遠弗屆，E化的連結仍完成單曲MV、或是樂手及歌手在家自彈自唱的MV；拜Youtube線上直播之賜，完成「轉大人」線上音樂會；除了這兩首單曲之外，同時修課的的同學亦拍攝cover(翻唱)曲目，讓線上直播內容更為豐富，由於好評不斷，表藝系主任俞秀青全力支持鼓勵同學在疫情過後，能舉辦一場正式的現場演出。

藝術與時尚息息相關，環球科技大學時尚造型設計系於世界人體彩繪藝術節大放異彩，顏面彩繪組由來自馬來西亞的劉權錦同學勇奪冠軍、該系一年級高毓嬪同學榮獲亞軍；劉權錦同學同時在創意彩妝組獲得第3名、李佳霖同學獲得第8名，雙雙創下亞洲歷來最佳成績。指導選手的陳美齡老師，親自參賽人數最多競爭最激烈的手繪人彩組，也獲得前20強。捷報傳來，全校祝賀聲連連，當直播頒獎出現我國國旗時，更令人備感榮耀。李佳霖與高毓嬪同學皆為雲林在地子弟，是雲林之光。

世界人體彩繪藝術節由彩繪藝術家Alex Barendregt於1998年在奧地利創立，是國際人體彩繪文化和團體的年度盛大活動，既是世界上第一個此類的藝術節，也是「奧運等級」的競賽活動。由於全球疫情持續延燒，因此今年比賽採取線上競賽，有48個國家共455名選手在17個時區競技。

環球科大時尚系有7位師生參與3個組別的競賽。獲獎的劉權錦同學在環球科大海青班與四技部學習多年，儘管家境並不寬裕，但在家人全力支持下，獲得今年畢業班成績優良獎，更連續2年榮獲大專優秀青年及環球科大技職之光的殊榮。

環球科大沈健華校長表示，環球科大秉持「存誠務實」的校訓辦學，持續鼓勵學生磨練實務取得證照外，更獎助學生參與競賽爭取佳績，近年來不斷培養菁英選手參與國際競賽，屢獲佳績為國爭光。

2021世界人體彩繪節環球科大時尚系第1名，劉權錦同學作品。（圖/環球科大提供）

1111人力銀行發言人黃若薇指出，除了理論外，參與競賽的資歷或實習經驗，都會成為日後履歷、自傳上的加分神器，鼓勵同學平日就多留意學校公告的各項比賽訊息，尤其是現在手機都能隨時上網，也歡迎上1111人力銀行的TUN大學網，善用多元資訊網絡，搜羅相關升學指南、面試技巧、職能測評、打工家教等專區，更設有熱門討論區讓同學們可以相互交流討論，校園重要資訊不漏接。