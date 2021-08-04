日本的遊樂園不僅規畫完善且規模通常都很大，是來訪日本絕對不可錯過的景點。今天就為大家介紹除了東京迪士尼以外，來日本一定要造訪的六大遊樂園，每個遊樂園都有獨家的主題特色，無論大人小孩一定都能玩得十分盡興，製造最美好的回憶。

豪斯登堡

豪斯登堡位於九州長崎，是日本面積最大的主題樂園。園區以中世紀荷蘭建築風格作為主題打造而成，共分成九個區域，面積大到甚至有接駁船和巴士可以搭乘。入園處的泰迪熊王國和有各種鬼屋的顫慄城都是不可錯過的設施，到了夜晚還有超美的霓虹燈秀可以欣賞，精彩的娛樂體驗，讓你連續玩個好幾天都嫌不過癮。

門票優惠｜豪斯登堡

景點位置｜日本長崎縣佐世保市

開放時間｜ 9:00-21:00

富士急樂園

富士急樂園位於山梨縣富士吉田市，臨近富士山山腳。可以選擇購買交通+一日券的套票，或是能省去排隊時間的絕叫優先券，若只想要搭乘一兩種設施，也可以先免費入場，再另外購買特定設施的搭乘券。詳細票券資訊可參考此處。富士急樂園除了有各種刺激度爆表的雲霄飛車外，還有近期很熱門的火影忍者主題園區和湯瑪士小火車的尋寶大冒險，各個年齡層的遊客來這邊都可以玩得很盡興！

官方網站｜看這裡

景點位置｜日本山梨縣富士吉田市

開放時間｜平日10:00-16:00，假日10:00-18:00

三鷹之森【日本│關東】富士山腳下的紅地毯！河口湖紅葉祭必拍景點美術館

吉卜力美術館位於東京三鷹市的井之頭恩賜公園內，走進大門便可以看到一隻巨大龍貓，就像走進了宮崎駿的電影裡。美術館頂樓是最有名的天空之城機械兵（ロボット兵）雕像和拉普達的中樞石碑，一定要在這邊留下紀念合照。三鷹之森吉卜力美術館是採用預購制，必須先於官網上買好票，再按照購票時指定時間入場。

官方網站｜看這裡

景點位置｜日本東京都三鷹市

開放時間｜10:00～17:30 (須按照購票時指定時間入場)

樂高樂園

從名古屋車站搭乘青波（Aonami）線到「金城埠頭站」，30分鐘以內即可抵達樂高樂園。門票可以先於網路上購買，或是直接到現場排隊買票。樂園內分為七個主要園區，除了可以參觀樂高生產工廠，還有水上摩托車等豐富的遊樂設施可搭乘，玩完之後再到伴手禮店，將限定主題的樂高積木和特色包裝的零食帶回家。

門票優惠｜日本樂高樂園

景點位置｜日本名古屋市港區金城碼頭

開放時間｜平日10:00-16:00，假日10:00-17:00

大阪環球影城

大阪環情影城門票分為一日券和兩日券，票價會依照淡旺季而有所不同，若想要節省遊樂設施的排隊時間還可以再加購特快入場券。除了超人氣的小小兵樂園和哈利波特魔法世界等不可錯過的園區之外，今年新開幕的超級任天堂世界，以任天堂角色為主題設計各種設施，其中最吸睛的就是結合最新影音技術所打造的瑪利歐賽車系列，將帶給你最逼真的體驗。

門票優惠｜大阪環球影城快速

景點位置｜日本大阪市此花區

開放時間｜10:00-18:00

讀賣樂園

位於東京的讀賣樂園，一年四季都有不同的主題活動。春天可以搭乘纜車，從空中俯瞰園內的櫻花林，或是搭乘雲霄飛車馳騁於櫻花之間。夏天則會開放水上樂園，園區內包括多個超大泳池和滑水道。而秋冬來讀賣樂園，可以欣賞到關東最大規模的寶石燈飾秀，在充滿漂亮燈光的遊樂園享受夢幻的氣氛。

門票優惠｜讀賣樂園

景點位置｜東京都稻城市

開放時間｜平日10:00-17:00，假日9:00-18:00

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