公費疫苗預約平台第二輪預約接種在16日起全面開打，新竹縣共有18832人預約施打，有愛心民眾考量全面施打疫苗最需要注射空針，在社區揪團10人集資購買1萬4400支3cc注射空針，捐給衛生局分配到各接種站使用，希望在防疫長期抗戰中，貢獻一份微薄之力。

縣長楊文科表示，新竹縣規畫62處疫苗接種站，配合中央疫苗核撥，將大量迅速提供縣民疫苗接種服務，注射空針需求量因而增大，感謝愛心民眾即時暖心合力捐贈3cc注射空針協助防疫，衛生局會妥善迅速分配給各疫苗接種站使用。

目前中央配發的注射空針是5cc，竹北市衛生所使用打流感用的3cc注射空針，可以更精確抽取疫苗劑量。愛心縣民林邱桂蘭、杜蕎安、杜銘昇、蘇希甫、楊秋榮、蔡柏彥、溫莉虹、沈森永、陳乃綺、陳泰安等10人共同集資，再自行購買3cc注射空針送至衛生局。

林邱桂蘭等人認為，他們雖無法分擔繁重的疫苗接種和防疫工作，但至少可支援目前最急需的物資裝備，為防疫做一點事。

衛生局長殷東成指出，新冠肺炎疫情全國三級警戒已持續1個多月，面對這場「持久戰」，除快篩揪出感染源外，疫苗接種更需要儘速執行。

中央「COVID-19公費疫苗預約平台」第三輪意願登記到19日中午12時截止，請18歲以上民眾踴躍登記，預約平台將在截止登記後，隔天上午發送簡訊通知符合資格的民眾。

衛生局指出，收到簡訊的民眾，才能進行預約登記，接種疫苗的排序是依據出生年份，所以年齡越大，會越快發送簡訊通知，完成預約接種登記後，很快就可以打到疫苗。