國內疫情逐步趨緩，許多場所開始有條件解封，但為避免群聚感染風險，許多民眾依然選擇在家運動。Facebook 整理五個適合居家運動健身的社團，透過社群分享運動方式與秘訣，互相打氣更有動力，鼓勵民眾一起運用 Facebook 動起來，養成定期運動好習慣！

＊女性運動社團：有時候缺乏朋友一起運動，總是會忍不住怠惰。社團許多女性在疫情前會揪團一起運動，互相鼓勵，疫情後也分享許多居家運動心得與個人健身進度，互相激勵，除了讓身體更健康外，也能紓壓消除負能量，讓防疫期間不苦悶！

＊女生健身交流團：這是僅限女生參與的健身社團，有些女性會擔憂自己對健身器材不熟悉或他人對身材的批評，覺得去健身房不自在。女性健身交流團讓不敢上健身房的女性可以在社團中請教與交流，分享自己的居家訓練菜單，在家工作期間身材也不走樣！

＊轟菌大聯盟：社團歡迎轟菌（Home Gym）同好互相請教與討論器材相關問題，也有強者熱情分享居家健身房從無到有的安裝過程。無論是初心者或健身老鳥，都能參考社團內的豐富資訊，打造最適合自己的運動空間，在家就能好好鍛鍊身材。

＊健身環大冒險討論區：眾多健身環大冒險愛好者在社團中熱烈討論姿勢秘訣、遊戲心得，也有成員上傳用健身環減肥的成果照，一邊破關一邊運動，不用出門就汗流浹背，達到瘦身效果。

＊壯運動：壯世代泛指台灣嬰兒潮世代的三四五年級生，運動與培養肌力對壯世代而言格外重要。社團中許多壯世代的大哥大姊會分享自己運動的成果，以及適合壯世代的運動，鼓勵彼此培養固定運動的習慣，在疫情期間照顧好自己，打造健康生活！

上述推薦Facebook社團有不少是私密社團，需要遞交申請並且經由管理員審核才能順利加入！有興趣的朋友別因為這小小困難就放棄囉！快到線上找到與你志同道合的朋友，一同努力健身與運動，找回自信身材吧！