本月19日高雄大雨滂沱，高姓婦人撐傘涉水行經鳳山區三民路時，疑因觸電倒地，急救多日仍宣告不治。高雄市議會國民黨團23日表示遺憾與悲慟，要求改善排水系統、全面檢修電力設施，以及加強對民眾的安全宣導。

「這是不該發生的悲劇」國民黨團總召童燕珍23日表示，發生這樣的悲劇非常令人遺憾，至今相關單位，包括台電、高雄市政府等仍未釐清責任，但不論是誰的責任，現在最重要的是如何預防，不要讓同樣的悲劇再發生。

她呼籲高雄市政府，已經進入颱風季節，加上近年來極端氣候常有豪大雨，應盡快做好準備，改善高雄排水系統成效，在易淹水區，工務單位也應針全面檢修照明、公用電力設施，避免再有漏電、電線外露等問題。

國民黨高雄青工總會表示，除了釐清問題與責任，巿長陳其邁更要還給無辜亡者一個公道，因為追根究底，就是治水不力，造成市民經過積淹水處時疑似觸電枉死，還要犧牲多少條生命，才能喚醒對公共安全的重視？