陸媒11日報導引述人行貨幣政策委員會委員王一鳴表示，此次全面降準是貨幣政策回歸常態後的常規流動性操作，穩健貨幣政策取向沒有發生改變。降準後，銀行體系流動性將繼續保持合理充裕。

中國金融時報報導，王一鳴指出，降準釋放的部分資金可以被金融機構用於歸還到期的中期借貸便利（MLF），例如7月MLF到期量為人民幣（下同）4千億元。降準釋放的流動性可以與這些因素適當對沖，流動性總量將保持大致穩定，並將優化金融機構資金結構，增加各類金融機構的長期穩定資金占比，促進綜合融資成本穩中有降，有利於擴大對實體經濟，特別是小微企業的金融支持力度。

針對經濟與物價走勢，王一鳴表示，近期大陸PPI（工業生產者出廠價格指數）漲幅上升較快，這既有2020年同期疫情衝擊導致PPI負增長形成的低基數因素，也有國際大宗商品價格上漲的輸入性影響，同時在一定程度上，還與綠色轉型進程加快造成傳統能源行業供給收縮有關。

王一鳴認為，隨著基數效應逐步消退和全球供給恢復帶來的輸入性影響減弱，大陸PPI將在階段性衝高後趨於回落。與此同時，PPI價格上漲對CPI（居民消費價格指數）的傳導較為有限，預計2021年CPI漲幅較為溫和，物價走勢總體可控。