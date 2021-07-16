美國聯準會(Fed)主席鮑爾近期赴美國國會聽證會指出，由於就業市場表現遠遠不及Fed制定的目標，談及緊縮貨幣政策言之過早，但已經有不少Fed官員談到每月購債1200億美元規模問題，這可能導致Fed的資產負債持續創高。有華爾街「新債王」之稱的雙線資本（Doubleline Capital）創辦人岡拉克（Jeffrey Gundlach）指出，雖然通膨陡升，但美債殖利率卻走低，主要是目前市場對於債券的需求龐大所致。

據CNBC報導，岡拉克認為，目前金融體系流動性非常充沛，買家希望購買公債，這就是通膨率上升，但是殖利率下降的主因。美國10年期公債殖利率在今年2月底開始走升，與此同時，市場對於通膨陡升的疑慮也不斷提升，如今數據顯示，美國6月消費者物價指數(CPI)來到5.4%、超乎市場預期，但10期美債殖利率卻在今2個月前觸及1.7% 高點後一路驟降，周四(15日)報在 1.303%。

鮑爾則仍強調，他的確沒有想到通膨會達到如此幅度，但這是經濟復甦強勁帶動，認為等到一段時間通膨就會回落。

由於Fed官員們談論縮減購債計畫，先以其中800億美元的不動產抵押貸款證券(MBS)先行退場，照理來說應該推動美債殖利率上揚，加上高通膨可能侵蝕公債價值，但實際上卻出現相反走勢。岡拉克表示，退休基金、海外投資機構都對美債有相當需求，進一步壓低美債殖利率，加上銀行存款非常充沛，可能替金融市場造就威脅。

隔夜反向附買回協議 (ON RRP) 需求規模已經來到1 兆美元水準，這讓銀行與貨幣市場共同基金等可以利用短期融資利率保持低檔的同時，將大量現金放在Fed，換取美國公債等高信評金融產品。

岡拉克表示，他相當看好股市表現，目前已經降低現金水位，並提高持股，市場對於Fed可能縮減購債計畫更加明確前，繼續持有股票是明智之舉。

岡拉克先前就指出，Fed認為高通膨是短暫的決策是錯誤的，並痛批Fed已經操縱市場一段很長時間，讓資產價格不斷上揚，許多專家也抱持類似觀點。岡德拉表示，Fed已經證明高通膨短暫的定義是錯誤的，這些Fed官員原先預估為1、2個月，現在已變成6至9個月，認為這種通膨將比原先想像還要長，但債市似乎相信Fed說法。