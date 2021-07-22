過去一年來，由於成功控制疫情、及時且有效地提出貨幣與財政刺激政策，使得大陸經濟表現格外強勁，2021年第一季的經濟成長率相較去年同期成長了18％，是單季史上最高。隨著大陸經濟正常化，投信法人指出，投資人在零利率時代下，還能在大陸找到投資機會。

施羅德投資集團經濟學家David Rees認為，大陸正在歷經合理的成長放緩，對主動投資人來說是好機會。施羅德亞洲與新興市場信貸主管Angus Hui則指出，在全球極低利率與ESG議題的背景下，大陸信貸市場更是百花齊放。

David Rees表示，長期而言，大陸的成長將會放緩，但仍會比世界上其他市場來得快速，預期大陸接下來十年每年約成長5％，而生產率的成長將是關鍵。

Angus Hui觀察，目前全球固定收益投資標的殖利率超過4％的不到1％，大部分的債券更是只有負殖利率。傳統收益來源令人失望之下，大陸固定收益策略可能是解決方案。其中，大陸公司債提供相當吸引人的殖利率，相較於其他信貸市場有較大利差卻有較低的存續期風險。大陸債市另一個特色是與其他資產類別相關性低，因而能帶來資產分散的好處。

施羅德投資認為，投資大陸固定收益市場的最佳方式是保持彈性，亦即同時投資離岸與境內市場。境內的主要優勢之一是多元化，而離岸提供更好的交易流動性與評價，尤其是高收益債券。