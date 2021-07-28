外電報導，中國大陸正考慮第3季對出口的熱軋鋼捲等鋼材，課徵出口關稅；隨著俄羅斯、中國大陸都擬抑制出口，業界預期使得全球鋼鐵供應吃緊的情況更為嚴峻，可望支撐鋼價。中鋼(2002)今早股價震盪走揚，鋼鐵股扮演撐盤要角。

中國大陸為抑制鋼品出口，原本已在今年5月起取消包括熱軋底材在內的鋼鐵出口退稅，使得出口價相對提高，令海外買家縮手，少了大陸鋼鐵料源，全球鋼價第二季漲勢加大。

外電報導，中國大陸正進一步考慮，將第3季對出口的熱軋鋼捲等鋼材，課徵出口關稅，目前討論的稅率介於10%-25%，以平抑中國國內鋼價、限制國內產量。

先前，俄羅斯傳出8月針對鋼鐵出口加稅，如今加上中國大陸正考慮第3季對出口的熱軋鋼捲等鋼材，課徵出口關稅，使得兩大鋼品出口國的外銷鋼品減少，將導致全球鋼鐵供應吃緊的情況更為劇烈，加上後疫情時代，全球需求提升，有望進一步推升鋼價。

中鋼7月及8月單月盤均為平盤，定調第三季穩定，第四季旺季強勁。中鋼第三季的季盤仍漲了4.1%，單季營收及獲利將比第二季再創新高。

中鋼6月因雨季造成出貨遞延，海運船期也影響外銷出貨表現，出貨108萬噸，較4月117萬噸、5月115萬噸略為下降，但7月出貨回升至111萬噸，營收及獲利可望再創新高。

中鋼6月出貨衰退，6月營收388.23億元，較5月減少2.25%，仍是史上單月營收的次高，年增62.32%。

中鋼受惠6月內銷盤價大漲，單月獲利創新高，6月自結合併稅前淨利83.06億元，比5月再增長9%，單月每股合併稅前淨利達0.52元；第二季自結合併稅前淨利約221.02億元，創新高，單季每股合併稅前約賺1.4元。上半年自結合併稅前淨利352.01億元，每股合併稅前約賺2.23元，上半年獲利同步攀高。

上半年鋼市暢旺以及鋼價逐月逐季上揚，中鋼上半年營運交出同期新高的成績，中下游也全都獲利亮麗，今早中鴻(2014)、盛餘(2029)、燁輝(2023)等股價均相對抗跌。