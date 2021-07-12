台中太平區溪洲路一處透天厝12日清晨傳出火災，警消到場滅火救人。（台中市消防局提供／馮惠宜台中傳真）

其中2名年輕女姓嗆傷送醫。（台中市消防局提供／馮惠宜台中傳真）

一度傳出9人受困三樓，消防救護人員架長梯從三樓陽台救人。（台中市消防局提供／馮惠宜台中傳真）

台中太平區溪洲路一處透天厝12日清晨傳出火災，民眾報案是住家前電線桿冒煙起火，未料竟延燒到住宅一樓，一度有9人受困三樓，幸經警消撲滅，全部都脫困救出，其中2名年輕女姓嗆傷送醫，火災原因仍待火調人員釐清。

台中市消防局12日6時19分獲報溪洲路一透天厝外面電線冒煙，沒多久透天厝1樓已起火燃燒，屋內3樓有7名大人及3名小孩受困。警消獲報後出動分隊、車輛及人員：派遣中山、太平、東英、大誠分隊及第三大隊，消防車12輛、救護車4輛、消防人員45名到場馳援，6分鐘後即控制並撲滅火勢。

並以長梯救出三樓的7名大人及小孩，其中一名26歲女姓疑似吸入性嗆傷、意識清楚，送往國軍803醫院救治，另外28歲女姓也出現疑似吸入性嗆傷、呼吸喘症狀，救護人員也將她送往鄰近的長安醫院救治。

警消清理火場，透天厝一樓儲藏室雜物燃燒，燃燒面積約5平方公尺、財物損失5萬元，實際起火原因仍待調查釐清。