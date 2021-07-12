溝渠漂浮恐怖動物屍油 住戶自嘲「屏東焦糖瑪奇朵」慘況曝光(取自臉書「爆料公社二社」)

屏東縣1位民眾爆料，有不肖廠商將烹煮動物後的脂肪屍油與廢水直接倒入溝渠，造成水面浮著厚油汙，還有整片白色泡沫與咖啡色油漬，爆料者自嘲「屏東特有焦糖瑪奇朵」，他說此現象已持續好幾年，屢次檢舉環保局就依洩漏廢棄物開罰6千元，但廠商根本罰不怕，而政府始終消極處理，造成民怨四起。

1名網友在臉書「爆料公社二社」發文表示，在屏東縣長治鄉靠近大仁科技大學旁邊的1處溝渠，遭上游化學製造廠、肉品工廠烹煮動物屍體後，直接將動物脂肪屍油與廢水排入河中，此現象已持續好幾年，爆料人指出屢次檢舉，環保局都以洩漏廢水輕罰6千元，但廠商根本罰不怕，多年來仍不改進。

民眾爆料不肖廠商將脂肪屍油與廢水直接倒入溝渠，造成水面浮著厚油汙，還有整片白色泡沫與咖啡色油漬，爆料者自嘲「屏東特有糖瑪奇朵」。（圖／翻攝自臉書「爆料公社二社」）

民眾爆料不肖廠商將脂肪屍油與廢水直接倒入溝渠，造成水面浮著厚油汙，還有整片白色泡沫與咖啡色油漬，爆料者自嘲「屏東特有糖瑪奇朵」。（圖／翻攝自臉書「爆料公社二社」）

該網友指出，縣政府環保局每次僅消極處理，他寫過院長信箱2次、環保署長信箱31次、農委會主委信箱4次，國有財產署長信箱3次，陳情加抗議20幾次，最後都推給屏東縣政府處理；他公布幾段錄下的影片與照片，照片中河面上不但全是廢棄物，還有整片白色泡沫混著咖啡色油汙，他自嘲「屏東特有的焦糖瑪奇朵」。

許多網有則留言說，「檢舉多次卻沒改進，是都拿了多少好處嗎？」「罰則太輕，賺的永遠比罰的多，所以商人不怕」、「環保局：查無不法，結案」、「環X局:現在是下班時間，請於上班時間再來電，謝謝」、「放心，政府官員都是最後一個知道的」、「沒有用，要重視的話早就在抓了，一定有某些狀況」。