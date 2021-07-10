你每天都要喝咖啡，才會有醒來的感覺嗎？咖啡已是現代人不可或缺的日常飲品，上班族幾乎人手一杯咖啡，不僅幫助提神，同時也讓自己安定精神，但你都喝什麼咖啡呢？小心你正在喝的咖啡就是肥胖的關鍵！

●5大常見咖啡總類 熱量一次曝光

營養師高敏敏分析常見咖啡種類熱量，看看你每天喝的咖啡，連續喝一個月之後會累積多少熱量吧！

以下為一杯大杯咖啡 約500ml熱量估值

1、摩卡咖啡：一杯605kcal

喝一個月後，累積熱量：18150kcal，胖2.4kg

2、焦糖瑪奇朵：一杯361kcal

喝一個月後，累積熱量：10830kcal，胖1.4kg

3、拿鐵咖啡：一杯256kcal

喝一個月後，累積熱量：7680kcal，胖1kg

4、卡布奇諾：一杯200kcal

喝一個月後，累積熱量：6000kcal，胖0.8kg

5、美式咖啡：一杯23kcal

喝一個月後幾乎不會胖

喝咖啡時習慣加入糖份，也會增加熱量。(示意圖/Shutterstock)

●適量喝黑咖啡 有助新陳代謝

此外，若你喝咖啡時，習慣加糖、加奶精等增添風味，高敏敏點出，以液糖球/顆為例，熱量就增加42kcal，而奶精/顆則增加26kcal，砂糖/條約12kcal。

高敏敏強調，喝黑咖啡是比較不會胖的，因為額外的添加物少、熱量也最低，加上咖啡能促進代謝，適量喝、正確喝，還能幫助增加新陳代謝、保持清醒、提升工作效率。

高敏敏建議，咖啡因的每日攝取量在300毫克以下，對健康不致造成影響。但若有心血管疾病、心律不整、腸胃病、長期失眠的患者、孕婦、孩童，最好避免或減少含咖啡因飲品的飲用，避免增加身體負擔。