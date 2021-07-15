搶攻高端中秋送禮市場商機，創立近四十年的東京頂級手工餅乾名店Aunt Stella，今年特攜手世界咖啡沖煮大賽冠軍王策旗下精品咖啡廳「VWI by CHADWANG」，共同推出包含VWI咖啡濾泡包、Aunt Stella經典手工餅乾及磅蛋糕的精緻「酩月之錦」禮盒， 同時另有多種不同禮盒選擇，全系列禮盒以秋天森林晝夜情境作包裝設計，除了全新打造以紅土鹹鴨蛋黃搭配酸甜金鑽鳳梨融合而成的中秋限定口味「金鑽鳳凰酥球」將限時登場。

Aunt Stella全系列秋季禮盒即日起開放預購，8月1日正式上市。超早鳥優惠活動同步開跑，7月31日前單筆折後滿10000元可享92折、滿25000元再送中秋吊卡；部份禮盒款式亦可加價選購客製化設計木盒及袖套，搭配精美中秋主題提袋，為企業暖心贈禮最佳選擇。

秉持Love Giving品牌精神，期望於溫暖佳節凝聚眾人心意，傳遞窩心能量。消費者凡於9月30日前購買「酩月」禮盒一盒，Aunt Stella將提撥20元收益購買醫療物資，捐贈給守護台灣努力抗疫的醫療團隊。

今年中秋，Aunt Stella嚴選台灣在地食材研發全新口味，為中秋禮盒注入獨特驚喜。「金鑽鳳凰酥球」採用屏東紅土鹹鴨蛋黃與高雄大樹鄉金鑽鳳梨製作而成，一入口即散發鴨蛋黃的濃郁鹹香，融合果肉細緻的酸甜鳳梨餡調配黃金比例，交織而成令人驚豔的味覺饗宴。

此款「金鑽鳳凰酥球」為中秋禮盒限定口味，於8月1日正式開賣至9月30日期間限量供應，可依需求搭配Aunt Stella經典口味手工餅乾、磅蛋糕、茶葉等各式商品組合，無論作為貴賓贈禮或親朋好友團圓相聚的美味茶點都適合。

為帶給消費者更豐富多元的體驗，Aunt Stella力邀世界咖啡沖煮大賽冠軍-王策攜手合作，與其旗下精品咖啡廳「VWI by CHADWANG」共同推出限量「酩月之錦」禮盒，內容物包含Aunt Stella經典手工餅乾或磅蛋糕、以及王策親自挑選兩款最適合搭配Aunt Stella點心的VWI精品咖啡濾泡包，打造午茶完美組合。整體禮盒以月光花作為設計元素，花語象徵「永不消失的溫暖」，包裝更以日式風呂敷布包形式呈現，限量發售1500盒，為今年中秋高端質感贈禮首選。

台灣歷經數月嚴峻疫情考驗，更顯中秋佳節團聚之難能可貴。今年Aunt Stella共推出多款中秋禮盒，讓你在為親朋好友送上真誠問候時，也能擁有多樣化的選擇。其中，為感謝醫護人員守護家園的無私付出，即日起至9月30日止，Aunt Stella將自每盒「酩月」禮盒之銷售金額中提撥20元購買所需物資捐贈給醫療團隊，號召民眾於今年中秋共同為回饋醫護人員盡一份心力。

因應眾多企業行號開始選購中秋禮盒，Aunt Stella部份禮盒款式亦提供客製化服務，凡訂購達指定門檻即可加價享有木盒及袖套客製設計，為收禮者傳遞別具心意的祝福。