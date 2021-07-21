台泥往全方位能源集團再跨一步。台泥正式宣布，以1.32億歐元(44億台幣)收購義大利儲能公司ENGIE EPS SA 的6成股權，公司將易名為「NHΩA」。併購後，台泥儲能的系統建置容量往前擠進全球第四名，成爲國際多功能高端電動車充電樁主要的供應廠商。

台泥是透過子公司台泥歐洲控股(TCEH) ，以每股歐元17.10元，合計為1.32億元歐元對價，完成ENGIE EPS收購。台泥董事長張安平對此購併案至爲重視，親率高階主管前往義大利，舉行NHΩA的交割儀式及主持首次的董事會。

根據彭博新能源財經數據推估，2030年全球儲能市場產值將從2020年的180億美元翻升為1600億，全球充電樁市場則將從2020年的490億美元，躍升到2030年的2120億。張安平認為：「要走到世界市場，一定要與世界的人才合作。」

NHΩA為座落義大利米蘭並於法國上市的儲能公司，擁有全世界最先進 BESS（電池儲能系統）技術，而且擁有最先進的電動車快充裝置、智慧電網及擁有130項氫能相關各式專利及完整的產品線，案場遍布歐洲、美洲、大洋洲及非洲。已完成之全球儲能建置有300MWh、建置中有600MWh。此外，NHΩA的強項除了儲能及快充，更結合人工智慧之能源管理系統、即時的雲端監控平台。