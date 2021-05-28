台灣本土疫情不斷延燒，全國陷入疫情三級警戒，大眾運輸業大受衝擊，巴士客運業者載運量大砍9成，過去每週五的「返鄉潮」都須加開班次，如今卻頂多只有「小貓兩三隻」，北上車班更面臨「開空車」慘況，比去年疫情剛爆發時還慘，讓他們大呼「真的吃不消！」

根據香港媒體《中評社》28日報導，台灣本土確診病例10多天來已破5500例、造成59人死亡，嚴峻的疫情讓全國陷入恐慌，民眾不敢搭乘大眾運輸工具，讓運輸業飽受衝擊。國光客運朝馬轉運站業者便直言，疫情爆發後載運量硬生生大砍9成，該站過去每日平均有1600多人次乘車，如今只剩下100多人。

該業者指出，過去每週五都會迎來返鄉潮，是他們運輸業的熱門時段，都得要加開班次來支應洶湧人潮，如今人潮不見，就連去年疫情剛爆發時都不像現在這麼恐怖；過去乘客以北部客佔多數，但因為最近北部疫情太嚴重，常常北上車班開空車，南下車班還反而比較多人搭乘。

面對疫情造成的生計困難，該業者坦言，他們能做的也只有滾動式減少車班以降低虧損，過去南來北往車班約200多班，現在一天最多只能開出約20班，有時旅客真的太少了，也只能立刻減班支應，他懇求疫情早日結束，不然也只能大喊「真的吃不消！」

(中時新聞網)