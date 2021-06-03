住展雜誌調查，本土疫情蔓延，對房市衝擊程度顯然比政策抑制更大；住展雜誌研發長何世昌表示，北台灣房市已暫時進入冷卻狀態，5月推案量僅約600多億元(大部分都在5月上旬推出)，較4月的推案量800多億元，大減200多億元。

而受疫情衝擊最劇烈的，莫過於疫情重災區如萬華、板橋、中和與新店等地。其中，萬華、中和市況衝擊最大，萬華所有新建案場都拉下鐵門、停止營業，中和則有約八成案場休息，兩地5月第三周假日起成交量趨近零。

代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，5月分數降至34分，較4月減少3.2分，對應燈號意外未跌至代表谷底衰退的藍燈，連續亮出15顆黃藍燈。

住展分析，5月住展風向球的六大構成項目中，僅議價率、成屋供給量等2項分數不變，其餘預售屋推案量、建案報廣量、來人與成交組數等4項分數下滑。

以指標建案平均來人組數來看，受到全國防疫升三級警戒的影響，5月住展風向球蹤的指標建案平均來人組數為每週27.5組，較4月的42.6組，銳減15.1組，月減幅高達約35％。再看指標建案平均成交組數，5月為每周2.3組，較4月的3.2組，減少0.9組，月減幅約28％。

疫情瘋狗浪來襲，建商放緩推案腳步，不過，住展分析，5月房價溢價率卻文風不動，代表多數建案並未降價。主因應該是業者被成本卡死了，尤其持續高漲的營造成本，造成建築開發商龐大的壓力。

除此之外，在疫情爆發後，缺工情況更嚴峻，有的工地更因工人染疫而停工消清，嚴重影響到工程進度，未來要注意有沒有可能爆發新一波延後交屋潮。

何世昌認為，短期而言，疫情仍是市場最大不確定因素，推估6月市況不會太理想。不過，若三級警戒解除，民眾度過恐慌期後，遞延性買盤遲早會出現。

(工商 )