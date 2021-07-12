行政院日前宣布全國三級警戒由7月12日延至26日，但可有條件「微解封」。時力立委邱顯智、陳椒華、王婉諭今日召開線上記者會表示，此消息一出後，「微解封」指引措施標準不一、中央地方溝通不足，亂象叢生，政院應檢討改進。

王婉諭指出，指揮中心宣布三級警戒再延長，但各行業有條件微解封，不少企業開始召回勞工回去辦公室上班，許多照顧者們、家長陷入到底要去上班，還是要繼續請無薪照顧假留在家中照顧障礙者、老人、小朋友等重要的家人的矛盾選擇。

王婉諭說，很多勞工一方面要上班，一方面又要照顧家中老人孩童，但各級學校、幼兒園、補習班、兒童課照中心（包含安親班）及托嬰中心依舊維持現行機制，看不到相關單位針對幼托、幼教相關機構解封的專業指引，也看不到相關部會提出全新防疫照顧假的替代措施。

陳椒華表示，指揮中心公布的適度鬆綁措施，讓人質疑到底事先有無跟地方政府溝通。光餐飲業可否開放內用，全台本島19個縣市，全部逆時中均不開放內用，甚至還有不少縣市原是宣布餐飲業微解封，隨後又翻盤禁止，突顯中央地方事先溝通不足。

邱顯智等人呼籲，指揮中心在公布新的指引措施時，應將這次微解封亂象引為借鏡，需事先跟地方政府協調落實的可行性，也要考量共同生活圈的密接性。人民希望的是有政府會做事，不是有政府會作圖，而導致更大的混亂。