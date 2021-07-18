昨（17日）是微解封後首個週末，一群青少年相約新北市淡水機車夜遊，今（18日）凌晨6時許，一群人騎車行經淡水中正東路二段時，其中一輛雙載機車不知何故，突然失控自撞路樹，車上一名15歲少女頭部重創，當場失去生命跡象，被緊急送往淡水馬偕醫院搶救，尚未脫離險境。

據ETtoday新聞雲報導，這群青少年相約機車夜遊，分乘多輛機車，清晨行經事發地點，其中一輛機車突然失控自撞路樹，車上2人噴飛倒地，其中1名15歲少女頭部重創，救護車趕到現場發現她已失去生命跡象，緊急送往淡水馬偕醫院急救。

警方已調閱監視器，並派員到醫院進行調查，以釐清整起事故原因及肇事責任。

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